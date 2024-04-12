Оказалось, что сон у женщин хуже, чем у мужчин

Эксперты из университетов Гарварда, Стэнфорда (США) и Саутгемптона (Великобритания) выяснили, что сон у женщин хуже, чем у мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что причина плохого сна у женщин может заключаться в том, что их циркадные ритмы менее стабильны по сравнению с таковыми у мужчин.

Поясняется, что проведенная работа представляла собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему качества сна мужчин и женщин.

В сумме учеными было проанализировано несколько десятков исследований.

Оказалось, что женщины почти на 60% чаще страдают бессонницей по сравнению с мужчинами. Также многие участники исследований женского пола сообщали о том, что качество их ночного сна снижено.

При этом, как указывается, среди мужчин такие заявления встречались реже.

Также выяснилось, что подобная разница в качестве сна обусловлена неодинаковым ходом естественных циркадных ритмов у мужчин и женщин.

Уточняется, что циркадные ритмы – это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Специалисты узнали, что у женщин раньше начинает вырабатываться мелатонин (так называемый гормон сна) в вечернее время. Температура тела повышается по той же схеме, достигая пика по вечерам у женщин раньше.

Говорится, что в целом рассогласование между центральными биологическими часами и циклами сна и бодрствования у женщин примерно в пять раз больше, чем у мужчин.

Данный факт означает, что у представительниц женского пола биологические часы могут идти на шесть минут быстрее или медленнее (из-за чего трудно засыпать и вставать по графику).

Резюмируется, что игнорирование естественных сигналов организма ко сну и пробуждению может еще больше исказить циркадные ритмы и усилить проблемы со сном, а также повысить риск сердечнососудистых заболеваний и деменции.

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