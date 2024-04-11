Си Цзиньпин заявил, что не существует силы, которая может помешать «воссоединению» Китая с Тайванем

Жители Тайваня и материка принадлежат одной китайской нации, и ни одно внешнее вмешательство не сможет остановить «воссоединение» острова с КНР. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с экс-президентом Тайваня Ма Инцзю, сообщает китайское информагентство Xinhua.

По его словам, на протяжении более 5000-летней истории китайской нации поколения предков переезжали и оседали на Тайване и люди с обеих сторон пролива боролись бок о бок, чтобы освободить остров от иностранных захватчиков и восстановить его.

«Жители с обоих берегов Тайваньского пролива являются китайцами и нет узлов, которые невозможно решить, вопросов, которые невозможно обсудить, и нет силы, которая может нас разъединить. Ширина пролива не может разорвать родственную связь с соотечественниками из другой ее стороны», — уверяет Си.

Различия в системах власти не изменяют реальность того, что обе стороны пролива принадлежат одному Китаю, и «ни одно внешнее вмешательство не сможет сдержать историческую тенденцию к национальному воссоединению», добавил глава КНР.

По его словам, с тех пор как в 1949 году правительство Республики Китай сбежало на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна, ни один действующий лидер Тайваня не посещал Китай.

Ма, принадлежащий к прокитайской партии Гоминдан, был президентом с 2008 по 2016 год и в прошлом году стал первым бывшим лидером Тайваня, посетившим Китай.

Теперь он совершил свою вторую поездку в КНР на фоне усиления напряженности между материком и островом.

Напомним, Си дал понять Байдену, что намерен воссоединить Тайвань с Китаем.