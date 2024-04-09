Шольц обсудит с Си Цзиньпином войну РФ против Украины, — СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках четырехдневного визита в Китай встретится с Си Цзиньпином и обсудит с лидером Китая агрессивную войну России против Украины. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, пишет Bloomberg.

Указывается, что Шольц прибудет в Чунцин 14 апреля и посетит водородный завод, которым управляет немецкая компания, а на следующий день отправится в Шанхай, где выступит с речью в одном из университетов.

Встреча канцлера с главой правительства КНР Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится в конце визита, 16 апреля.

«В повестке дня переговоров, помимо прочего, будет и полномасштабная война России против Украины. Думаю, что Китай имеет влияние на РФ, и мы хотели бы, чтобы Пекин смог использовать это влияние», — сказал Гебештрайт.

Издание Bloomberg добавляет, что это второй визит Шольца в Китай.

Напомним, Си Цзиньпин собирается во Францию убеждать Европу об участии РФ в мирных переговорах.