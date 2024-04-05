В Подмосковье в районе нефтебазы упал БПЛА, — соцсети

Беспилотник упал в районе нефтебазы в Подмосковье. По предварительной информации, он зацепился за деревья. Об этом сообщает российский провластный Telegram-канал Baza.

БпЛА самолетного типа обнаружили днем 4 апреля в поле в 150 метрах от принадлежащей ЛУКОЙЛу нефтеналивной базы Новоселки.

У дрона было оторвано крыло, он не сдетонировал. Аппарат, скорее всего, зацепился крылом за деревья и не долетел к цели.

К месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.

Напомним, в НАТО оценили степень поражения дронами НПЗ России.