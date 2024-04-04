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Новости > В СБУ высказались о возможности блокировки Telegram-каналов

В СБУ высказались о возможности блокировки Telegram-каналов

Агата Кловская
04.04.24 16:16
169
В СБУ высказались о возможности блокировки Telegram-каналов

В Украине уже заблокированы некоторые Telegram-каналы, а некоторые могут быть заблокированы в скором времени. Переговоры об этом ведутся с представителями компании Telegram, сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Укринформу.

«У нас с ними постоянно идут переговоры, я бы не хотел раскрывать детали, но некоторые сдвиги в этом направлении есть. Некоторые Telegram-каналы в Украине уже заблокированы, некоторые могут быть заблокированы вскоре», — сказал он.

По словам Витюка, СБУ совместно с Минцифрой и Центром противодействия дезинформации постоянно анализируют медиа-пространство, выделяют опасные источники информации как в Telegram, так и на других ресурсах.

«Мы регулярно связываемся со всеми платформами по блокированию или удалению опасного контента. К сожалению, есть проблема. Ни одна из них — ни Telegram, ни Facebook или Meta, ни Google — официально не представлены в Украине, не имеют юридического лица. Они не обязаны выполнять наши запросы, требования, даже решения суда их не касаются, потому что юридически они не находятся на нашей территории. Мы работаем над решением этого вопроса», — отметил он.

Витюк рассказал, что СБУ подала «ответную инициативу», чтобы все международные платформы в течение определенного законом времени открыли в Украине свои официальные представительства, а в перспективе также перенесли сюда инфраструктуру, обслуживающую именно нашу территорию.

«В таком случае они будут обязаны выполнять решение украинского суда», — добавил он.

Витюк также считает, что нет смысла запрещать или ограничивать Telegram в Украине, поскольку безопасного мессенджера не существует, а в случае запрета его можно легко обойти через использование VPN.

«Даже в Китае, где сегодня построен так называемый Большой китайский файерволл, в рамках которого запрещен Facebook и Google, через VPN это все обходят. Хотя на строительство этой инфраструктуры тратятся миллиарды. То есть технической возможности полностью все заблокировать нет», — добавил он.

При этом чиновник СБУ признал, что Telegram активно используется в дезинформационных кампаниях РФ. Но дезинформация также распространяется и через другие платформы — Facebook и Х.

В то же время Витюк добавил, что в Telegram работают многие проукраинские патриотические каналы, которые являются публичными, то есть их администраторы или владельцы известны. И они, напротив, противодействуют российской пропаганде.

Напомним, Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что считает Телеграм «опасным и уязвимым» мессенджером.

Тэги: запрет, Telegram, новости Украины

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