Александр Хацкевич: легенду «Динамо» жестко избили в Польше

Скандальный инцидент произошел в Польше. Тут фанаты «Заглембе» из Сосновца избили легендарного динамовца Александра Хацкевича, пишет издание Meczyki.

Как известно, 50-летнтий белорус тренирует местный клуб, который не радует результатами своих болельщиков.

Это и вызвало ярость у фанатов команды.

Сообщается, что поклонники клуба приехали на тренировку команды, чтобы выразить недовольство турнирной ситуацией «Заглембе».

Увы, словесный конфликт вскоре перерос в драку.

Информируется, что Александр Хацкевич получил удар в лицо, а также несколько пинков ногами по телу.

В свою очередь, менеджмент клуба непублично подтвердил насильственные действия в отношении своего наставника.

Добавим, что под руководством белорусского тренера «Заглембе» не одержал ни одной победы, потерпев четыре поражения в шести турах.

Как известно, Александр Хацкевич играл за киевское «Динамо» в 1996-2004-х годах, а также возглавлял нашу команду в 2012-м и 2017-2019-х годах

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