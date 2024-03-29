На дне Черного моря археологи обнаружили артефакты, которым 2400 лет

Во время подводных раскопок в турецкой бухте Керпе археологи обнаружили древние артефакты, датируемые IV веком до нашей эры — XII веком нашей эры. Об этом сообщает Arkeonews.

Это первые научные подводные раскопки исторической бухты Керпе, когда-то являвшейся важным торговым пунктом. Они начались в 2020 году.

Древняя бухта Керпе расположена в районе Кандыри провинции Коджаэли на побережье Черного моря в Турции. В переводе с греческого название означает «кувшин» или «горшок». Когда-то здесь был важный торговый порт.

Команда ученых работала в 80 метрах от берега и на глубине четырех метров, на площади примерно 2 000 квадратных метров.

При раскопках из-под воды были извлечены остатки комме

Напомним, археологи нашли следы древнего поселения... на дне Балтийского моря.