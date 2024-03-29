Премьер Испании призвал ЕС не называть происходящее в Украине войной

Как оказалось, премьер-министр Испании Педро Санчес призывал ЕС не называть происходящее в Украине войной. Об этом, ссылаясь на главу польского правительства Дональда Туска, пишет издание El Pais.

Премьер-министр Польши вспомнил: «На последнем cаммите ЕС у меня была интересная дискуссия с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он попросил нас прекратить использовать в заявлениях слово война».

Политик добавил: «Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу, что в Испании это звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг заключается в том, чтобы не обсуждать, а действовать и готовиться к защите».

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