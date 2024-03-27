Во Флориде детям до 14 лет запретят пользоваться соцсетями

Во Флориде детям запретят пользоваться соцсетями. Запрет распространяется на всех, кому еще не исполнилось 14. Об этом заявил губернатор штата Флорида Рон ДеСантис.

«Я подписал законопроект, запрещающий детям до 14 лет иметь учетные записи в социальных сетях без согласия родителей», — сообщил он.

Указывается, что владельцы таких сетей обязаны удалять аккаунты детей, которые сделаны без родительского разрешения.

«Законопроект сориентирован на защиту детей. Власти штата готовятся судиться с владельцами сетей, которые будут нарушать этот закон и требовать штрафы», — сказал ДеСантиса.

Новый закон должен вступить в силу в штате в январе 2025 года.

Известно, что с единственным конгрессменом Флориды, голосовавшей против новичка стала конгрессменка Энджи Никсон из Джексонвилла, мать пятерых детей. Она заявила, что это «злоупотребление правительства», потому что именно родители, а не какие-либо правила и законы, «должны определять, разрешено ли их детям быть в интернете».

Напомним, ученые доказали, что соцсети созданы для негатива.