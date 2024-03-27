Байден рассказал, как США могли бы защитить Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту Украине, если бы рассмотрели возможность повышения налогов для миллиардеров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, Байден заговорил об инициативе увеличения налога на прибыль лиц с большими доходами с 8,2% до 25%. По его словам, это позволит собрать до 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет.

«Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе, наконец, защитить Украину от мясника Путина», — сказал он.

Напомним, в Конгрессе рассказали, когда рассмотрят помощь Киеву.