Анонимные криптокошельки в Европе отныне вне закона

Евросоюз введет ряд ограничений на транзакции с анонимных криптовалютных кошельков. Теперь нельзя будет вывести крипту на любой кошелек. Надо будет обязательно указывать кому принадлежит кошелек.

Выводя деньги с биржи, вам могут указать - на этот кошелек переводить можно, а на этот нельзя, а потом еще дополнительно будут запрашивать причину перевода.

В итоге, все сведется к тому, что с централизованных бирж разрешат выводить только на такие же регулируемые в ЕС площадки. Каждый кошелек, каждый аккаунт должен будет иметь KYC. А если нет KYC - вы вне закона.

Ожидается, что регулирование начнет функционировать в полном объеме в течение трех лет - примерно в 2027 году - после того, как получит одобрение Совета ЕС и пленарного заседания Европейского парламента, которое состоится 10 апреля.