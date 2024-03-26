Во Флориде ввели необычный запрет для детей

В американском штате Флорида детям запретили регистрировать аккаунты в социальных сетях. Соответствующий закон подписал местный губернатор Рон Десантис.
Уточняется, что данный документ запрещает детям до 14 лет заводить аккаунты, а 14- и 15-летним заводить аккаунты можно лишь с согласия родителей.
Рон Десантис считает, что социальные сети во многом вредят детям, а введенные ограничения дадут возможность родителям эффективнее защищать детей от вредоносного контента.
Ранее Трамп выдвинул очередную экстравагантную идею.