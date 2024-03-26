Как оказалось, собаки таки понимают человеческий язык

Эксперты из Будапештского университета в Венгрии узнали о собаках кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные до определенной степени понимают язык человека.

Так, было установлено, что собаки способны соотносить предметы с их названиями, когда слышат определенные слова в речи.

Специалисты поведали: «Собаки не только реагируют на определенные слова выученным поведением. Они также не просто связывают это слово с объектом на основе временной близости, не понимая толком значения этих слов, но они активируют память об объекте, когда слышат его обозначение».

Для того, чтобы получше изучить неявное понимание объектных слов собаками, венгры измерили активность мозга с помощью неинвазивной электроэнцефалограммы.

Во время этой работы восемнадцать владельцев собак произносили слова, обозначающие игрушки, которые знали их собаки, после чего показывали животным эти предметы.

Уточняется, что иногда они предлагали подходящую игрушку, а, время от времени, предмет, который не подходил под описание.

Сообщается, что результаты записи мозга показали разную картину в мозге, когда собакам показывали совпадающие и несовпадающие объекты.

Ученые также выявили большую разницу в шаблонах слов, которые собаки знают лучше, что дополнительно подтвердило их понимание предметных слов.

Ранее ученые поведали, почему нужно чаще играть с собаками.