У Apple начались серьезные проблемы после старта судебных разбирательств против компании

У американской компании Apple возникли большие проблемы. Акции уже падают в цене.

Об этом говорят данные последних торгов.

Ценные бумаги Apple обрушились сразу на 4,09% до 171,37 доллара за акцию.

Дело в том, что накануне, в четверг, 21 марта, иск против компании подали Meta, Microsoft, Spotify, соцсеть X и Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder.

Эти американские компании не согласны с желанием «яблочной» корпорации брать комиссию в 27% за покупки, которые совершаются вне магазина приложений App Store.

Истцы называют подобную практику наносящей ущерб потребителям и разработчикам.

Также вчера министерство юстиции США и власти шестнадцати штатов страны подали иск к Apple за монополизацию рынка смартфонов.

Уверяется, что компания незаконно сохраняет монополию на смартфоны, выборочно налагая договорные ограничения на разработчиков и отказывая им в критических точках доступа.

Сообщается, что Apple также блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone.

Ранее мы писали, что Apple Vision Pro массово возвращают из-за головных болей и укачивания.