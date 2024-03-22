Шестнадцать американских штатов подали в суд на Байдена

Сразу шестнадцать американских штатов подали в суд на президента страны Джо Байдена. Стало известно, что случилось.

Такую информацию представил окружной суд штата Луизиана.

В нем сказано, что власти штатов требуют снять бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа из США.

Уточняется, что истцами по данному иску выступили генеральные прокуроры штатов Луизиана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.

Генеральный прокурор штата Техаса Кен Пэкстон сказал: «Односторонний указ Джо Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок».

Чиновник говорит, что данный указ приведет к оттоку инвестиций в миллиарды долларов, ограничит возможности зависящих от экспорта этого вида сырья штатов сократить финансирование правительственных программ и вынудит производителей сжигать излишки, вместо того, чтобы поставлять их на рынок.

Ранее американский миллиардер заявил, что у Байдена не все в порядке с головой.