США сделали шаг к запрету TikTok

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект о запрещении программы для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории. Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, из них — 15 республиканцев и 50 демократов, один член Палаты воздержался. Об этом сообщает CNN.

Документ будет направлен на голосование в Сенат. В случае его принятия президент США Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна от него отказаться, в противном случае платформу могут запретить в США. При вступлении закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанциироваться от ByreDance.

Авторами законопроекта «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками», в котором ByteDance и TikTok обвинили в контроле «иностранными злоумышленниками», выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.

Издание The Hill уточняет, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относятся Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

Напомним, американский штат Монтана первым в США полностью запретил китайское приложение TikTok.