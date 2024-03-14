Как оказалось, счастье можно тренировать

Эксперты из университета Бристоля в Великобритании узнали кое-что о счастье. Появились данные их отчета.

Ученые уверяют, что его можно тренировать.

По их словам, дарение подарков, общение с незнакомыми людьми, прогулки на природе и оптимистичное мышление способствуют усилению чувства счастья и повышению удовлетворенности жизнью.

Британцы отмечают, что такая тренировка способности испытывать счастье подобна работе над физической формой в спортивном зале.

Сообщается, что выполнение упражнений в течение определенного времени не гарантирует, что результат закрепится навсегда после прекращения занятий.

Таким же образом ощущение счастья тесно связано с работой над психическим здоровьем.

Оказалось, что укрепление способности к ощущению счастья во многом зависит от образа жизни.

Информируется, что повышению удовлетворенности жизнью способствуют прогулки на свежем воздухе, регулярное общение, оптимистичное мышление и дарение подарков.

Сказано, что подобные упражнения активизируют центры вознаграждения в мозге, что способствует приливу сил и эмоциональному подъему вследствие выброса гормона дофамина.

Резюмируется, что недосыпание и чрезмерное увлечение социальными сетями, напротив, может приводить к появлению тревоги и подавленности.

Ранее мы писали, что канадцы уверяют, что разгадали секрет счастья.