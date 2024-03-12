Усик начал подготовку к бою с Фьюри

Александр Усик уже начал тренировочный лагерь к бою с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Эгис Климас.

По словам функционера, украинский боксер очень рассчитывает, что наконец-то встретится с британцем в ринге.

«С Александром все хорошо. Он уже начал лагерь. Сейчас он находится в лагере в Испании, тренируется и готовится к бою. Мы надеемся, молимся, чтобы поединок состоялся. Надеюсь, все будет хорошо, и 18 мая эти мужчины выйдут в ринг, победит лучший», — сказал Климас iFL TV.

Напомним, Фьюри пообещал Джошуа отомстить «маленькому левше» Усику за два поражения.