В Волгоградской области неизвестные дроны атаковали арсенал с боеприпасами, — соцсети

В России заявили об «атаке» дронами арсенала с боеприпасами в Волгоградской области. Он расположен на территории одной из воинских частей оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Ранее, как уточняют авторы, в Минобороны РФ успели отчитаться, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью были сбиты 15 беспилотников.

Как выяснила ASTRA, два из них, якобы, упали на территорию войсковой части 57229/51 в поселке Котлубань (бывшая № 92921). Несмотря на то, что инцидент случился 8 марта, о нем стало известно только через три дня.

«Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет», — констатирует ASTRA, добавляя, что не располагает информацией о разрушениях.

Указанная воинская часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов РФ. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал Главного ракетного артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Напомним, в РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях.