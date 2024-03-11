Премия «Оскар»: все победители 2024-го года

В Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 96-я церемония вручения кинематографической премии «Оскара». Стали известны все победители.
Лучший режиссер – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».
Лучший фильм – «Оппенгеймер».
Лучший актер – Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер».
Лучшая актриса – Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».
Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица», Хаяо Миядзаки.
Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов», Джонатан Глейзер.
Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер».
Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные».
Лучший короткометражный анимационный фильм – «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».
Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе».
Лучший игровой короткометражный фильм – «Великолепная история Генри Шугара».
Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения».
Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво».
Лучшие грим и прически – «Бедные-несчастные».
Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные».
Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные».
Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: минус один».
Лучший монтаж – «Оппенгеймер».
Лучшая операторская работа – «Оппенгеймер».
Лучший звук – «Зона интереса».
Лучший саундтрек – «Оппенгеймер».
Лучшая музыка к фильму – «Барби», Билли Айлиш What Was I Made for.
Ранее Украина получила первый «Оскар» в истории.