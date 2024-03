Премия «Оскар»: все победители 2024-го года

В Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 96-я церемония вручения кинематографической премии «Оскара». Стали известны все победители.

Лучший режиссер – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».

Лучший фильм – «Оппенгеймер».

Лучший актер – Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер».

Лучшая актриса – Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».

Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица», Хаяо Миядзаки.

Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов», Джонатан Глейзер.

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер».

Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные».

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».

Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе».

Лучший игровой короткометражный фильм – «Великолепная история Генри Шугара».

Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения».

Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво».

Лучшие грим и прически – «Бедные-несчастные».

Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные».

Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные».

Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: минус один».

Лучший монтаж – «Оппенгеймер».

Лучшая операторская работа – «Оппенгеймер».

Лучший звук – «Зона интереса».

Лучший саундтрек – «Оппенгеймер».

Лучшая музыка к фильму – «Барби», Билли Айлиш What Was I Made for.

Ранее Украина получила первый «Оскар» в истории.