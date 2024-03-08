Зеленский согласовал Залужного послом в Британии

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Канадцы уверяют, что разгадали секрет счастья

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

Война в Украине: ситуация на фронтах на 8 марта

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Байден сделал ряд громких заявлений по войне в Украине

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 421 430 солдат

В Одессе оккупанты пытались нанести ракетный удар по кортежу Зеленского и премьера Греции

В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище

В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы ЕК на второй срок

В ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте

Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

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Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

05.03.24 01:29

Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 416 800 солдат

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На Хмельнитчине один из городов закрыли на въезд и выезд

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Зима в Киеве завершилась рекордным теплом

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