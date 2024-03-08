Зеленский согласовал Залужного послом в Британии

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
«Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.
Напомним, Зеленский назвал причину отставки Залужного.