Канадцы уверяют, что разгадали секрет счастья

Эксперты из Йоркского университета в Канаде уверяют, что разгадали секрет счастья. Появились данные их отчета.

В ходе работы ученые выявили ключевые факторы, определяющие уровень счастья и удовлетворенности жизнью людей.

Для этого они проанализировали данные Общего социального опроса, проведенного в Канаде в 2016-м году.

Оказалось, что самый важный вклад в счастье человека вносит то, насколько он доволен своей внешностью и привлекательностью.

При этом, по их словам, не менее важными показателями удовлетворенности жизнью стали время, которое люди проводят в кругу семьи, а также социальная жизнь и наличие людей, которые могут оказать поддержку.

Информируется, что карьера, заработок и другие связанные с работой аспекты получили более низкие оценки.

Сообщается, что независимо от дохода, стресс, вызванный работой, семейным давлением или плохим здоровьем, имел умеренно негативный эффект, в то время как качество здоровья играло большую роль.

Указывается на то, что пребывающие в браке люди были более довольны жизнью по сравнению с теми, кто по каким-то причинам жил в одиночестве.

Резюмируется, что женщины чаще считают себя счастливыми по сравнению с мужчинами.

Ранее ученые заявили, что счастье не зависит от денег.