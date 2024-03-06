Стас Михайлов получил «пистон» от Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева отреагировала на заявление певца Стаса Михайлова, который сказал, что все артисты, которые покинули Россию, должны потом «приползти на коленях и целовать ноги», чтобы их простили.
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