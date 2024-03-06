Стас Михайлов получил «пистон» от Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева отреагировала на заявление певца Стаса Михайлова, который сказал, что все артисты, которые покинули Россию, должны потом «приползти на коленях и целовать ноги», чтобы их простили.

Алла Пугачева спародировала голос Стаса Михайлова и заявила: «му*ак ты, Стасик».

Также Алла Пугачева сказала, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».

Напомним, ранее, после внесения Галкина в реестр «иноагентов», Алла Пугачева призвала внести туда и ее, а также назвала цели войны в Украине «иллюзорными».