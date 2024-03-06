Стало известно, когда Швеция официально станет членом НАТО

Уже в следующий понедельник, 11 марта, Швеция официально станет членом НАТО. Об этом информирует телеканал TV4 Nyheterna.

Сообщается о том, что шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем, что ознаменует начало членства в Альянсе.

Говорится также, что на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к альянсу будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.

Ранее Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО.