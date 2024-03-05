В ГУР озвучили потери россиян на корабле «Сергей Котов»

На уничтоженном российском патрульном корабле «Сергей Котов» погибли, по меньшей мере, семь моряков. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины во вторник, 5 марта.

«По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль Сергей Котов, приведшей к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили: 7 — безвозвратных; 6 — санитарных», — говорится в сообщении.

Указано, что еще 52 члена экипажа, которые находились на корабле, вероятно, удалось эвакуировать.

«Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков Сергея Котова из-за потери судна будут „матросить“ российские спецслужбы», — добавили в ГУР.

Напомним, появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море.