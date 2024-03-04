Цена биткоина перевалила за $65 тысяч

Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысил $65 тысяч. Это новый рекорд с декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 марта.

Так, в начале азиатского дня Bitcoin подорожал почти на 6% и достиг уровня в 65 316 долларов. При этом исторический рекорд криптовалюты составляет 68 999,99 доллара, установленный в ноябре 2021 года.

Как сообщает Reuters, с начала 2024 года курс Bitcoin поднялся на 50%, и большая часть роста приходится на последние несколько недель, когда резко возрос объем торгов биткойн-фондами, зарегистрированными в США.

«Потоки не высыхают, поскольку инвесторы чувствуют себя увереннее, что цена, похоже, будет выше», — сказал руководитель отдела исследований криптоаналитики 10x Research в Сингапуре Маркус Тилен.

Другая популярная криптовалюта — Ethereum — тоже поднялась на спекуляциях о том, что вскоре у нее также могут появиться биржевые средства, стимулирующие приток. С начала года Ethereum вырос более чем на 50%.

Напомним, биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету.