Ученые установили связь между депрессией и температурой тела

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) выяснили о депрессии кое-что новое. Психологи и физиологи представили свой отчет.

Во время опыта эксперты изучили данные 20 880 человек из базы данных TemPredict Study, первоначально созданной для диагностики коронавируса.

Удалось установить, что более высокий уровень депрессивных симптомов постоянно связан с повышенной температурой тела.

По их словам, подобная корреляция наблюдалась как по данным самооценки, так и по объективным температурным показателям.

Сказано о том, что такая закономерность предполагает наличие устойчивой связи между повышенной температурой тела и наличием депрессивных проявлений, подтверждая гипотезу о том, что нарушение терморегуляции может играть роль в появлении депрессии.

Резюмируется, что снижение способности вызывать терморегуляторное охлаждение или увеличение метаболического производства тепла или их комбинации в качестве механизмов, лежащих в основе наблюдаемого повышения температуры у людей с депрессией.

Ранее ученые рассказали об опасности депрессии для пожилых людей.