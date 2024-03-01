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Новости > Экс-капитан «Динамо» Милевский рассказал, как оказался в коме

Экс-капитан «Динамо» Милевский рассказал, как оказался в коме

Абелардо
01.03.24 15:15
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Экс-капитан «Динамо» Милевский рассказал, как оказался в коме

Артем Милевский рассказал подробности неприятного инцидента из своей жизни, когда имел проблемы со здоровьем и оказался в коме. В интервью, которое экс-форвард «Динамо» выложил на своей странице в телеграмм-канале, он подтвердил, что у него были значительные проблемы с алкоголем.

«С чего все началось. Мы смотрели футбол. Это был Реал — Унион в Лиге чемпионов (20 сентября 2023 года). Мы смотрели его с Серегой. Я немного, как обычно к тому времени, дал джазу, ромчик попивал. Мы с Серегой поспорили, условно когда уже кончалась игра. Сережа — это мой близкий товарищ, мы с недавних пор очень хорошо дружим, он акционер в букмекерской конторе, которая находится в Европе. У нас сошлись интересы, мы часто проводим время вместе, думаем над всяческими проектами вместе», — рассказал Милевский.

«Он очень хороший, добрый человек, напоминающий немного меня в его возрасте. Смотрим мы футбол. Поспорили мы с ним, он говорит: „Тема, уже надо ехать. Может, съездим, прокапаемся? Съездим в больницу“. Я говорю: „Подожди, завтра. Завтра, завтра, завтра“. Мне не было плохо, но я понимал, что уже немного пора из этого выходить. И все оттягивал. Приехала наша общая подруга Ирка Ашкенази. И мы поспорили, если Реал выиграет, то я соглашаюсь и едем прокапаться. Условно, только прокапаться, на тот момент речь шла только об этом», — отметил экс-футболист.

«0:0, 94-95-я минута, Беллингем забивает, а Серега говорил, что если Реал выигрывает, то едем. Я говорю: „Хорошо, договорились“. Времени уж сколько, 23:45. Вызвали больницу, погрузились туда и уехали. Приезжаем, я: „Сейчас прокапаюсь и по домам снова“. В итоге сложилось так, что нет, молодой человек, вам нужно остаться. Я опять-таки без паники думаю, ну остаться день-два условно, сделать все процедуры, и все, я свободен, буду гулять, вернусь живчиком. В итоге, я засыпаю под капельницей. То есть меня усыпляют, я засыпаю. И просыпаюсь, условно говоря, только через 6 дней. Ты можешь себе представить? Но когда я проснулся, мое первое впечатление было, что у меня было много снов, отрывками, раз ситуация, два ситуация, третья, четвертая. И я думал, что мне просто дали какое-то снотворное, и я поспал может часов 20, 24. И когда я просыпаюсь, весь в проводах. Пацаны стоят. Говорят: „Привет ты нормально? 6 дней спал“. Как врачи объяснили и ребята, я был 6 дней в искусственной коме», — сказал Милевский.

Напомним, полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь.

Тэги: футбол, кома, Артем Милевский, спорт, ФК Динамо Киев

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