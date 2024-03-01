Дреа де Маттео: звезда «Клана Сопрано» не умерла с голоду только благодаря OnlyFans

Звезда «Клана Сопрано» завела OnlyFans из-за долгов. 51-летняя актриса Дреа де Маттео, известная по роли Адрианы Ла Сервы, рассказала, что на её банковском счете осталось всего 10 долларов, а из-за долгов по ипотеке банк собирался лишить её дома.

Кроме того, как утверждает Дреа де Маттео, у ее страдающей деменцией матери закончились деньги на сиделку.

Всего через пять минут после регистрации на OnlyFans пользователи задонатили Дреа де Маттео сумму достаточную для погашения кредита за дом, поделилась актриса.

«OnlyFans на сто процентов спас мою жизнь. Не могу поверить в это, но это действительно так. Если кто‑то хочет меня осудить, пожалуйста. Но я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в ситуации, когда вам нужно заботиться о двух детях», — написла Дреа де Маттео.