Дреа де Маттео: звезда «Клана Сопрано» не умерла с голоду только благодаря OnlyFans

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат
Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины
Украинские воины «приземлили» еще два вражеских истребителя
Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска
Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету
Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы
ЕС окончательно одобрил €50 млрд для Украины
На востоке Украины сбит очередной вражеский Су-34
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 413 760 солдат