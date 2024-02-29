У Германии уже есть сценарий вероятного нападения России, — СМИ

Правительство ФРГ подготовило сценарий возможного нападения России на страну, которое может заключаться в четырех этапах. Об этом пишет Bild со ссылкой на документ под названием Анализ рисков для гражданской обороны.

По данным документа, «первый этап предусматривает запуск Россией кампании по распространению дезинформации в СМИ и соцсетях с целью довести население до раскола, дестабилизировать общество и подорвать доверие к свободной демократии». Этот процесс будет сопровождаться кибератаками на электростанции, плотины и другие важные объекты.

На втором этапе РФ сконцентрирует войска у границ НАТО, в ответ страны Альянса усилят пограничный контингент. Количество кибератак и диверсий возрастет, что в свою очередь будет сдерживать передвижение армий НАТО. Не исключены атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения Германии.

В ходе третьего этапа Россия может прибегнуть к точечным ударам с применением конвенционного и неконвенционного оружия. Удары будут наноситься «по целям на территории Федеративной Республики Германии». Наряду с этим будет уничтожено большое количество космических спутников.

На четвертом этапе конфликта российские войска прорвутся к границам Германии. Боевые действия будут идти как на земном просторе, так и в воздушном пространстве и на море.

Как говорится в документе, в случае если Россия нападет на Германию, то это нападение «коренным образом изменит ситуацию с безопасностью во всей Европе».

Напомним, генерал Ходжес дал прогноз о нападении России на НАТО.