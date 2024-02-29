Буданов прокомментировал отставку Залужного

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов усомнился в том, что причиной для отставки Залужного мог бы стать конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает СBС News.

Отвечая на вопрос о возможном разладе между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Буданов сказал, что между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них является «прямым подчиненным другого».

Он также намекнул, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

«Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?», — добавил глава ГУР.

Напомним, Зеленский назвал причину отставки Залужного.