LP: певица извинилась за видео с флагом РФ

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы
В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе
Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат
В США сделали заявление по поводу отправки войск в Украину
Владимир Зеленский прибыл в Албанию
В России решили запретить экспорт бензина, — СМИ
Европарламент одобрил передачу Украине 50 млрд евро помощи
Воздушные силы сбили еще один вражеский Су-34
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с еще одной страной