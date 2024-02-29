LP: певица извинилась за видео с флагом РФ

Певица LP извинилась перед украинцами за видео в худи с флагом РФ. Ранее певица опубликовала видео, в котором поблагодарила своих российских фанатов за подарок.

В комментариях LP начали критиковать за этот поступок. После этого она видео удалила.

4 марта в Литве должен был состоятся её концерт, но руководство концертного агентства решило отменить мероприятие: "Хотим обратить внимание как LP, так и других артистов, планирующих мероприятия в Литве, что мы не будем терпеть месседжей в поддержку страны-агрессора".

И уже сейчас LP опубликовала новое видео, где говорит, что тот пост был большой ошибкой. LP сказала, что любит и поддерживает Украину и знает что недавно исполнилось два года вторжения РФ в страну.