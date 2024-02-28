Польша и Украина могут временно закрыть границу

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал громкое заявление. По его словам, с Украиной ведутся переговоры о временном закрытии границы для транспортировки товаров.

Глава правительства признал: «Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота».

По его словам, в случае принятия такое решение будет болезненным для обеих сторон.

Чиновник добавил: «Польша с Украиной имеет превышение экспорта над импортом, однако лишь разные группы имеют разные интересы. Некоторые на том, что Украина может торговать без пошлины, очень много зарабатывают, но большинство на этом очень много теряют».

Дональд Туск отметил готовность применить и более жесткие меры.

Ранее Туск назвал возможную ссору Украины с Польшей «величайшим идиотизмом в истории».