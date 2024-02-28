Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы

Депутаты так называемой «Приднестровской Молдавской Республики» («ПМР»), во время сегодняшнего съезда, 28 февраля, обратились к России с просьбой о защите в условиях «усиления давления Молдовы». Об этом сообщает NewsMaker.

В частности депутаты обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Еврпои (ОБСЕ), Содружеству Независимых Государств (СНГ), Европейскому парламенту, международному комитету Красный Крест и к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом «повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья».

Согласно заявлению местных депутатов, Молдова, якобы, развязала против непризнанной «ПМР» «экономическую войну». В частности они обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.

Напомним, в НАТО поделились планами на случай попытки РФ аннексировать Приднестровье.