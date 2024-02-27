Туск подтвердил, что польских солдат в Украине не будет

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал возможность отправки своих солдат на войну в Украину. Произошло это по итогам конференции по нашей стране в Париже.

Чиновник высказался по данному вопросу в Праге по итогам переговоров с главой чешского правительства Петром Фиалой.

Он сказал: «Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины».

Отмечается, что вместо отправки солдат в нашу страну лучше продолжать поддержку.

По его словам, если бы поддержка Украины была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.

Глава правительства среди эффективных мер назвал использование трехсот миллиардов долларов российских активов в США, ЕС и Японии для поддержки и восстановления Украины.

Резюмируется: «Одним решением можно решить хотя бы финансовый аспект помощи Украине».

Ранее Туск назвал возможную ссору Украины с Польшей «величайшим идиотизмом в истории».