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Новости > Туск подтвердил, что польских солдат в Украине не будет

Туск подтвердил, что польских солдат в Украине не будет

Александр Панько
27.02.24 12:15
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Туск подтвердил, что польских солдат в Украине не будет

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал возможность отправки своих солдат на войну в Украину. Произошло это по итогам конференции по нашей стране в Париже.

Чиновник высказался по данному вопросу в Праге по итогам переговоров с главой чешского правительства Петром Фиалой.

Он сказал: «Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины».

Отмечается, что вместо отправки солдат в нашу страну лучше продолжать поддержку.

По его словам, если бы поддержка Украины была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.

Глава правительства среди эффективных мер назвал использование трехсот миллиардов долларов российских активов в США, ЕС и Японии для поддержки и восстановления Украины.

Резюмируется: «Одним решением можно решить хотя бы финансовый аспект помощи Украине».

Ранее Туск назвал возможную ссору Украины с Польшей «величайшим идиотизмом в истории».

Тэги: Украина, Россия, мир, НАТО, Польша, политика, война, Дональд Туск, ЕС

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