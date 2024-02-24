Баскетбольный клуб из Калифорнии подписал со своими тренером рекордный контракт

Клуб НБУ «Голден Стэйт Уорриорс» из Сан-Франциско (Калифорния) подписал рекордный тренерский контракт. Наставник команды Стив Керр, который руководит коллективом с 2014-го года, по новому соглашению получит 35 миллионов долларов за два сезона.

Это является рекордным показателем за всю историю лиги.

Добавим, что прошлый контракт 58-летнего специалиста с клубом истекал по завершении нынешнего сезона.

За годы, проведенные в клубе, Стив Керр четыре раза приводил его к чемпионству.

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