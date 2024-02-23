Биометрия больше не спасает от хакеров: выявлена уязвимость

Ученые из США и Китая выявили очередную уязвимость системы биометрической аутентификации пользователей мобильных устройств, реконструировав отпечатки пальцев с помощью анализа звука при свайпе (скользящем движении пальца по сенсорному экрану мобильного устройства).

Ученые разработали технологию атаки на биометрические системы аутентификации PrintListener, которая позволяет воспроизвести папиллярные линии человеческого пальца посредством анализа звука, возникающего в ходе аутентификации в приложениях на мобильных устройствах при помощи свайпа.

При ее применении были зафиксированы более высокие показатели успешного воспроизведения отпечатков пальцев, чем при использовании технологии MasterPrint, которая работает на основе анализа данных искусственным интеллектом