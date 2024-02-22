Польша разблокирует границу для военных и гуманитарных грузов. Вопрос ближайших часов

Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует TVN24.

Он отметил, что Польша должна обеспечить полную пропускную способность границы для военных грузов и гуманитарной помощи.

«Поэтому, чтобы обеспечить 100-процентную гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы и гуманитарная помощь поступит украинской стороне без каких-либо задержек, мы включим в перечень критической инфраструктуры пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей», — заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что «это вопрос ближайших часов».

Туск объяснил, что нововведение «будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной».

Напомним, Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения проблемы с блокадой. Польская сторона уже ответила.