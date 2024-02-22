Акции в Европе рекордно подорожали

Главный европейский фондовый индекс Stoxx 600 вырос. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные свежих торгов, поднявшись до отметки 495,8 пункта, в четверг, 22 февраля, он установил исторический рекорд.

Эксперты говорят, что предпосылкой такого роста котировок сегодня стал позитивный прогноз продаж техгиганта Nvidia, который поддержал оптимизм инвесторов по всему миру.

Отмечается, что с начала этого года Stoxx 600 подрос сразу на 65%.

Финансисты отмечают, что прирост преимущественно обеспечили четыре компании: нидерландский производитель чипового оборудования ASML, датский производитель лекарств Novo Nordisk, немецкий гигант программного обеспечения SAP и французский производитель предметов роскоши LVMH.

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