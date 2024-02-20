Министр обороны Швеции неожиданно… похвалил Россию

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сделал неоднозначное заявление. Его слова цитирует издание Euractiv.
Так, чиновник, по сути, похвалил Россию, которая продолжает войну в Украине.
Он сказал: «Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость».
Министр добавил: «Она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу».
По его словам, Россия переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы, в то время как США и ЕС все еще не могут одобрить долгосрочную военную поддержку Украине.
Ранее видный нидерландский политик наехал на украинских беженцев.