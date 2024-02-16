В Украине продолжают понемногу внедрять электронную гривну

Глава Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин поведал о внедрении в нашей стране электронной гривны. Его слова цитирует издание «Экономическая правда».

Финансист поведал, что до конца 2024-го года запустят эксперимент по использованию цифровой гривны (е-гривны), а участие в нем смогут принять все желающие.

Было сказано: «Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений».

Сейчас финансовый регулятор разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте.

Поясняется, что те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

Уточняется при этом что начать второй пилотный проект по использованию е-гривны НБУ планирует во второй половине этого года – он продлится около полугода.

Сообщается, что в рамках эксперимента все желающие протестовать е-гривны смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

Говорится: «Подход, который был введен в Китае, где раздавали деньги для того, чтобы заинтересовать людей, мы не планируем».

Ожидаемая цель второго эксперимента по использованию цифровых денег НБУ, по его словам, заключается в том, чтобы выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении.

Финансисты хотят протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме оффлайн.

Также НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования е-гривны.

Стоит напомнить, что первый эксперимент по применению е-гривны НБУ провел еще в 2018-м году, когда выпустил 5 443 е-гривны, которыми пользовались только работники финансового регулятора. В общей сложности было совершено 208 операций перевода между е-кошельками, 82 операции пополнения этих кошельков, 42 операции обмена е-гривен на безналичные деньги, 40 операций переводов для нужд военных на Донбассе и 19 операций пополнения мобильного счета (оператора LifeCell) .

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