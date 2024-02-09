В США отреагировали на увольнение Залужного

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что Белый дом будет работать с любым главнокомандующим Украины, передает Голос Америки.

«Мы будем работать с тем, кто будет руководить ее Вооруженными силами», — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что Зеленский в качестве верховного главнокомандующего решает, кто будет руководителем его войска.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан также заверил, что США продолжат поддерживать Украину, независимо от того, кто будет возглавлять ВСУ, пишет BBC.

В свою очередь представительница Пентагона Селеста Валландер отметила, что Штаты будут эффективно работать с новым командующим ВСУ, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избрано правительство, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали», — сказала Валландер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что иметь какое-то мнение по поводу решения Зеленского — «не дело НАТО», пишет BBC. Никакие изменения не коснутся отношений Украины с партнерами и с НАТО, добавил он.

Напомним, Александр Сырский назначен новым главком ВСУ вместо Валерий Залужного.