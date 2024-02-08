Хакеры ГУР вывели из строя программу управления дронами россиян

Киберспециалисты Главного управления разведки провели очередную успешную операцию, атаковав программу управления дронами, которую используют россияне. Об этом сообщает ГУР МО.

Отмечается, что российские террористы устанавливают упомянутый софт для перепрошивки своих дронов марки DJI под нужды ведения боевых действий. Программное обеспечение позволяет врагу настраивать пульты управления и создавать новые, захватывать видео и передавать картинку в командный пункт, управлять дроном с компьютера (не через пульт). Также через веб-серверы российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы «свой-чужой».

Как заявили в ГУР, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как «чужое» и отказывает россиянам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно — к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.

Сейчас россияне пытаются решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления.

Напомним, украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ.