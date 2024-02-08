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Новости > Еврокомиссия может наказать Венгрию за закон о статусе «иностранного агента»

Еврокомиссия может наказать Венгрию за закон о статусе «иностранного агента»

Агата Кловская
08.02.24 13:46
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Еврокомиссия может наказать Венгрию за закон о статусе «иностранного агента»

В среду, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК) начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, который вводит санкции против организаций, финансируемых из-за рубежа. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об «иностранных агентах» и его задача — заставить умолкнуть правительственную оппозицию в период выборов. Об этом сообщает Politico.

Принятый Будапештом в конце прошлого года Закон «О защите суверенитета», предусматривает создание нового органа с полномочиями расследовать политическую деятельность, которая осуществляется от имени либо финансируется иностранными интересами. При определенных обстоятельствах лицам, использующим иностранные средства для влияния на выборы, может грозить тюремное заключение. Правительство заявляет, что закон призван защитить волеизъявление избирателей от неправомерного иностранного вмешательства.

В то же время организации, отстаивающие свободу СМИ и права человека, сравнивают эту меру с российским законом об иностранных агентах, который Москва использует для того, чтобы заставить замолчать критиков, получающих финансирование из-за рубежа. Совет Европы призвал отказаться от венгерского закона, заявив, что он может быть использован против политической оппозиции.

В среду Еврокомиссия начала т.н. «процедуру осуждения» после того, как определила, что венгерский закон нарушает «несколько фундаментальных прав», закрепленных в законодательстве ЕС, включая право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и объединений.

Теперь у Будапешта есть два месяца, чтобы отреагировать на беспокойство ЕК, иначе Брюссель может перейти к следующему этапу процесса — так называемой «аргументированной мысли», которая официально призывает правительство соблюдать законодательство ЕС.

Процесс по нарушениям в законе «О защите суверенитета» является лишь последним раундом перетягивания каната между Брюсселем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на тему верховенства права. Это уже не первый раз, когда они конфликтуют из-за организаций, которых поддерживают из-за рубежа: в 2020 году высший суд ЕС отменил закон 2017 года, который требовал от некоторых неправительственных организаций со внешним финансированием регистрироваться как организации, финансируемые из-за рубежа.

Недавно Еврокомиссия и группы гражданского общества запутались в том, как сбалансировать защиту свободы слова на фоне отступления демократии в таких странах, как Венгрия, и в то же время заблокировать злонамеренное иностранное вмешательство со стороны таких стран, как Китай и Россия.

В 2023 году Еврокомиссия предложила обязать всех представителей интересов, финансируемых из-за рубежа, вносить данные в национальные реестры. По мнению ее членов, это помешает вводить еще более жесткие меры в отношении таких руководителей, как Орбан. Однако правозащитные группы, в частности Transparency International EU и Европейское партнерство за демократию, говорят, что это только усилит власть венгерского премьера.

Напомним, ЕС намерен «взорвать» экономику Венгрии.

Тэги: Еврокомиссия, Венгрия

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