Стало известно, как изменяется температура тела при депрессии

Стало известно о том, как у человека изменяется температура тела при депрессии. Об этом поведали эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США).

Появились данные их отчета.

В проведенном исследовании приняли участие более двадцати тысяч человек из 106 стран мира.

Американцы собрали информацию о состоянии психического здоровья людей, после чего предоставили им устройства, измеряющие температуру тела.

Поясняется, что добровольцы должны были носить их в течение семи месяцев.

Кроме этого им следовало ежедневно сообщать об изменениях температуры и состояния психики организаторам исследования.

Выяснилось, что усиление симптомов депрессии у участников зачастую сопровождалось повышением температуры тела.

Подчеркивается, что исследователи до сих пор не знают, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи.

Также не ясно, отражает ли более высокая температура тела, наблюдаемая у людей с депрессией, ухудшением способности организма к самоохлаждению или изменение протекания определенных метаболических процессов.

Не исключено, что снижение температуры у людей с депрессией может быть полезно для психического здоровья.

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