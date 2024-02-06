Ученые заявили, что счастье не зависит от денег

Исследователи из Автономного университета Барселоны в Испании пришли к интересным выводам. Появились данные их отчета.

Ученые заявили, что полноценная и счастливая жизнь возможна вне зависимости от количества имеющихся материальных благ.

Известно, что в опросе экспертов приняли участие 2 966 представителей 19 коренных народов мира, которые предоставили информацию о своих доходах и удовлетворенности жизнью.

Опрашиваемые оценивали свое эмоциональное благополучие по десятибалльной шкале.

Выяснилось, что представители изолированных племен не менее счастливы, чем жители развитого Запада – средний балл удовлетворенности участников жизнью составил 6,8.

Информируется также, что многие люди вообще не имели никаких источников дохода или довольствовались минимальным необходимым для жизни количеством ресурсов.

Сказано, что среди представителей некоторых народностей, принявших участие в исследовании, средний балл удовлетворенности жизнью был более восьми. Подобный высокий уровень благополучия характерен для обеспеченных и безопасных для жизни скандинавских стран.

Ранее мы писали, что ученые узнали о ночных кошмарах кое-что новое.