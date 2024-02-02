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Новости > Залужный рассказал, на чем Украине нужно сосредоточить усилия в 2024 году

Залужный рассказал, на чем Украине нужно сосредоточить усилия в 2024 году

Агата Кловская
02.02.24 10:46
139
Залужный рассказал, на чем Украине нужно сосредоточить усилия в 2024 году

Украине в вопросе войны с Россией необходимо сосредоточить усилия на трех моментах в 2024 году. Они касаются обеспечения защитников и не только. Об этом идет речь в статье главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для CNN.

Как отметил генерал, Украине в этом году нужно сосредоточить усилия на:

— создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;

— внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

— как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Он подчеркнул, что в современных условиях ВСУ обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности.

«Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем», — добавил Залужный.

Напомним, Залужный рассказал об изменении подходов ведения войны для победы над РФ.

Тэги: Валерий Залужный, война в Украине

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