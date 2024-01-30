Опубликована декларация о доходах Путина

В России опубликовали декларацию о доходах президента страны Владимира Путина. Сделала это ЦИК.

Уверяется, что глава государства в 2017-2022-х годах заработал более 67,5 миллионов рублей – это около 754 тысяч долларов.

Информируется, что у него есть несколько источников финансовых средств: зарплата, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, а также от продажи собственности, и военная пенсия.

В списке зарегистрированного на политика имущества числится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров в Петербурге.

Кроме этого у российского лидера есть автомобили «Нива» 2009-го года выпуска, ГАЗ М21 1960-го года, ГАЗ М21 1965-го года, а также автоприцеп «Скиф» 1987-го года.

Также сказано, что Владимир Путин располагает десятью счетами в банках на общую сумму более 54,4 миллионов рублей (608 тысяч долларов).

Ранее Путин признал, что пытается завоевать Украину.