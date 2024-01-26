Арахамия заявил, что Украина потеряла в войне «гораздо меньше» ста тысяч солдат

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия озвучил примерные потери Украины в войне с Россией. Как сообщает издание LB, политик предлагает рассекретить эти данные.

Так, он отметил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях, однако глава государства пока не принял решение по данному вопросу.

Подчеркивается, что «потери не так велики, как люди сами себе представляют» и составляют менее ста тысяч человек.

Давид Арахамия сказал: «Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше ста тысяч. А наши потери гораздо меньше».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 380 600 солдат.