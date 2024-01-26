В США человека впервые казнили с помощью удушения чистым азотом

В штате Алабама (США) человека впервые казнили с помощью удушения чистым азотом. Как сообщает Reuters, такой метод продвигается как более простая альтернатива смертельным инъекциям.

Сказано, что Кеннет Юджин Смит, признанный виновным в убийстве женщины в 1988-м году, старался обжаловать приговор, но все три его апелляции были отклонены.

В 2022-м году американца пытались казнить посредством смертельной инъекции, но сделать этого не удалось.

Дело в том, что проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора закончился.

В то же время штат назвал способ казни чистым азотом самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству.

Поясняется, что в момент смертной казни человеку на лицо надевают маску, в которую подают газ азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот составляет 78% воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден), после чего человек умирает от нехватки кислорода.

Ранее эксперты ООН по правам человека и адвокаты мужчины старались предотвратить это, утверждая, что такой метод может привести к тяжелой смерти или травмам.

Помимо Алабамы, такая казнь была разрешена еще в Оклахоме и Миссисипи, но ее пока еще ни разу не применяли.

Ранее мы писали, что в Беларуси вводят смертную казнь за госизмену.