В США человека впервые казнили с помощью удушения чистым азотом

В штате Алабама (США) человека впервые казнили с помощью удушения чистым азотом. Как сообщает Reuters, такой метод продвигается как более простая альтернатива смертельным инъекциям.
Сказано, что Кеннет Юджин Смит, признанный виновным в убийстве женщины в 1988-м году, старался обжаловать приговор, но все три его апелляции были отклонены.
В 2022-м году американца пытались казнить посредством смертельной инъекции, но сделать этого не удалось.
Дело в том, что проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора закончился.
В то же время штат назвал способ казни чистым азотом самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству.
Поясняется, что в момент смертной казни человеку на лицо надевают маску, в которую подают газ азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот составляет 78% воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден), после чего человек умирает от нехватки кислорода.
Ранее эксперты ООН по правам человека и адвокаты мужчины старались предотвратить это, утверждая, что такой метод может привести к тяжелой смерти или травмам.
Помимо Алабамы, такая казнь была разрешена еще в Оклахоме и Миссисипи, но ее пока еще ни разу не применяли.
Ранее мы писали, что в Беларуси вводят смертную казнь за госизмену.